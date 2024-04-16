ماكمانامان: ريال مدريد ليس قويًا مثل مانشستر سيتي!

"السماوي هو المرشح الأوفر حظًا"

تحدث نجم الكرة الإنجليزية السابق ستيف ماكمانامان، عن المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد، غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماكمانامان، الذي لعب لريال مدريد ومانشستر سيتي، إن فريق بيب جوارديولا "هو المرشح الأوفر حظًا" للتأهل، بعدما تعادل في موقعة الذهاب بسانتياجو برنابيو (3-3).

وأضاف في تصرحات لصحيفة "ميرور": "الآن هو الوقت الذي يبدأ فيه دوري الأبطال حقا، هذا هو الجزء من المنافسة حيث تبقى أفضل الفرق فقط، لقد قلت من قبل إنني أعتقد أن ريال مدريد بحاجة إلى تسجيل هدفين في الاتحاد للتأهل".

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وزاد: "السيتي هو المرشح الأوفر حظًا، إنه حامل اللقب، ويمر بحالة جيدة، وقد عاد إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الريال سيكون أفضل العام المقبل، لقد جلبوا جود بيلينجهام، ولكن عندما تنظر إلى فريقهم بالكامل، فإن ريال مدريد ليس قويا مثل مانشستر سيتي".

ولم يخسر السماوي على أرضه في المسابقات الأوروبية منذ عام 2018، وهي سلسلة تضعهم كمرشحين أمام ريال مدريد، الذي سجلوا في مرماه 8 أهداف في مباراتين بملعب الاتحاد عامي 2022 و2023 (4-3 و4-0 على الترتيب).

وختم ماكمانامان: "قبل عامين سجلوا 4 أهداف ضد ريال مدريد (4-3)، وفي العام الماضي أيضا (4-0)، أعتقد أن الأمر سيكون صعبا مرة أخرى على ريال مدريد، إذا نظرت إلى الفريقين وما حدث في الماضي".