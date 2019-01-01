ماكتومناي: مانشستر يونايتد أصبح أكثر إشراقاً الآن

لاعب مانشستر يونايتد يعتقد بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح

يرى سكوت ماكتومناي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ، أن فريقه بدأ العودة إلى الطريق الصحيح

ونجح الشياطين في تحقيق الفوز خمس مرات خلال آخر ست مباريات خاضها الفريق في كافة المسابقات.

وقال ماكتومناي في تصريحات صحفية: "أشعر أننا أصبحنا أكثر إشراقاً الآن، نحن تحدثنا عن أشياء يمكننا تحسينها وكيف سنحقق ذلك".

وأكمل: "من الطبيعي أن يعقد الفريق اجتماعات، فهذا يدل على قوة غرفة الملابس وعلاقتنا ببعض والمدرب".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيفيلد يونايتد يوم الأحد القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي .

والد هالاند يزور مقر تدريبات مانشستر يونايتد والشائعات تتصاعد

وواصل: "الجميع متحمس للمباراة القادمة، وهذا يدل على صحة عقليتنا وأننا نرغب في تحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع من جدول الدوري برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن شيفيلد صاحب المركز الخامس.