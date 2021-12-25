ماشاريبوف يطلب الرحيل عن النصر، و3 عروض لضمه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب جلال الدين ماشاريبوف الرحيل عن فريقه النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرة إلى وجود 3 عروض رسمية للتعاقد معه واحد منها من خارج السعودية.

النجم الأوزبكي انضم للنصر في يناير الماضي لكنه أعير مباشرة إلى شباب الأهلي الإماراتي لعدم استطاعة الفريق السعودي قيده في قائمته لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وقد ارتدى القميص الأصفر بداية الموسم الجاري.

لماذا طلب ماشاريبوف الرحيل عن النصر؟

الرياضية أوضحت أن اللاعب مستاء من تواجده على دكة البدلاء في الفريق ويشعر أنه خارج حسابات المدرب الجديد ميجيل روسو، وقد أظهر انزعاجه لعدم مشاركته في مواجهة الاتفاق الأخيرة وطلب من الإدارة السماح له بالرحيل معارًا لأي نادٍ يلعب في دوري أبطال آسيا خلال الانتقالات الشتوية.

الإدارة النصراوية لم تحسم موقف ماشاريبوف بعد، حيث تُفضل الانتظار لنهاية يناير ورؤية موقف اللاعب من المشاركة في المباريات لحسم مستقبله، إن كان بالموافقة على رحيله معارًا أو استمراره مع الفريق.

من هي الأندية الثلاثة الراغبة في ضم ماشاريبوف؟

الصحيفة السعودية ذائعة الصيت كشفت عن سعادة صاحب الـ28 عامًا بالتواجد في الرياض وارتباطه بعلاقات قوية مع زملائه السعوديين والأجانب، لكن رغبته في الرحيل معارًا تعود فقط لبحثه عن اللعب بانتظام.

وكشفت عن وجود 3 عروض رسمية لضمه، الأول من شباب الأهلي الإماراتي الذي لعب له معارًا الموسم الماضي وتألق بقميصه، فيما الثاني من التعاون والأخير من الفيصلي.

الأندية الثلاثة تُلبي شرط ماشاريبوف وهو اللعب في دوري أبطال آسيا، حيث ستشارك في النسخة القادمة من البطولة التي سيغيب عنها النصر لعدم تأهله في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

يُشار إلى أن ماشاريبوف لعب هذا الموسم 10 مباريات مع النصر في الدوري السعودي لم يُسجل بها أبدًا واكتفى بتمريرتين حاسمتين.

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