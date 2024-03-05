آبل تنتصر.. ماسكيرانو يعترف بأزمة ميسي في أولمبياد باريس!

هل يستسلم مدرب المنتخب؟

اعترف خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا، بعصوبة مشاركة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) في الصيف المقبل.

ويشارك 3 لاعبين فوق السن مع كل منتخب (تحت 23 عامًا) في الحدث الأولمبي الكبير، خلال الفترة بين 26 يوليو، و11 أغسطس 2024.

وقال ماسكيرانو، في تصريحات لـ"TyC Sports": "وجهنا الدعوة إلى ليو للانضمام إلينا في الألعاب الأولمبية، نحن موافقون على التحدث مرة أخرى، إنه ليس موقفًا سهلًا".

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وأضاف: "بدأ إنتر ميامي الموسم للتو، ولا يزال هناك وقت، خاصة مع العلم أنه لديه أيضًا بطولة كوبا أمريكا (تنطلق 21 يونيو المقبل)، إنه ليس موقفًا سهلًا، واتفقنا على التحدث مرة أخرى بعد فترة، سنمنحه الوقت الذي يحتاجه".

وكانت صحيفة ميرور البريطانية قد ذكرت أن "عقبة كبرى تهدد مشاركة ميسي في الأولمبياد، حيث يواجه ضغطًا من شركة آبل، الراعي الرسمي للدوري الأمريكي ومسؤولي المسابقة للبقاء مع ناديه".

وحال بلغ (ليو) نهائي الكوبا مع الأرجنتين (يوم 14 يوليو)، فإنه سيعود فورًا إلى إنتر ميامي للمشاركة في كأس الدوريات التي تنطلق في 26 يوليو، وهو اليوم نفسه الذي تنطلق فيه منافسات كرة القدم في الأولمبياد.