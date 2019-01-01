مواجهة مازيمبي - فرصة أخيرة لميتشو بعد تذبذب نتائج الزمالك

هل يواجه المدرب الصربي شبح الإقالة من تدريب الزمالك؟

يستعد فريق نادي الزمالك، لضربة البداية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في اختبار غاية الصعوبة، عندما يحل ضيفًا على مازيمبي الكونغولي.

الزمالك سيحل ضيفًا في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على فريق مازيمبي الكونغولي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا.

مواجهة مازيمبي ستكون اختبار خاص للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، بعد اهتزاز الثقة بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

ميتشو قدم بداية قوية جدًا مع الزمالك، بعدما قاد الفريق الأبيض لنهائي كأس مصر، وتوج باللقب بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، وتقديم عرض قوي جدًا في المباراة النهائية.

ولكن سرعان ما ظهر الفريق بوجه مغاير مع ميتشو، حيث خسر الدوري المصري الممتاز، مصاحبًا خسارة من الغريم التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك صعد بشق الأنفس إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمام منافسين متواضعين لا يمتلكون الأسماء التي تشير إلى الأداء الذي ظهر عليه الفريق الأبيض أمامهم.

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وبدأ موسم جديد من الدوري المصري، حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وتكرر نفس الفوز على مصر المقاصة.

وتعادل الزمالك أمام الفريق الصاعد فريق مصر بهدف لمثله، ليبدأ الجميع يتسائل لماذا يقدم الفريق هذا الأداء الباهت، وبالرغم من الفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف، إلا وأن الأداء عليه علامات استفهام كثيرة.

ما أثار حفيظة الجميع مؤخرًا، هو خسارة الزمالك أمام إنبي، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف واحد.

والآن ميتشو أمام اختبار صعب للغاية، عندما يواجه مازيمبي على أرضه ووسط جماهيره، الخسارة قد يكون عواقبها وخيمة على الجهاز الفني للفريق الأبيض، والانتصار سيكون عكس ذلك.