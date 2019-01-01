فايلر: محبط بعد الخسارة من النجم الساحلي وكنا الأفضل

مدرب الأهلي يرى أن فريقه كان أفضل من النجم الساحلي.

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على أنه محبط بعد خسارة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

النجم الساحلي فاز على الأهلي بهدف دون رد، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالبطولة القارية.

فايلر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بالإحباط بعد الهزيمة اليوم، لأننا قدمنا أدء جيد خلال الشوط الأول، وحالة الطرد صعبت علينا الأمور وغيرت من شكل المباراة".

المدرب السويسري تابع: "الهدف الذي سكن شباكنا زاد من صعوبة المباراة، ولكننا كنا الأفضل خلال المباراة".

ورفض فايلر التعليق على طرد أيمن أشرف، مدافع الأهلي، حيث قال: "من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الأمور".

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المدير الفني للأهلي أردف: "سيطرنا على الكرة وكنا أفضل من النجم الساحلي، رغم اللعب بعشرة لاعبين، والأداء الهجومي بالنسبة لنا كان جيد، ولكنا واجهتنا مشكلات في صناعة الفرص".

واختتم فايلر تصريحاته قائلًا: "في النهاية خسرنا ولابد وأن نتقبل هذا الأمر، وعلينا التركيز فيما هو قادم، للعودة إلى طريق الانتصارات".

الأهلي لعب المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد كرة مشتركة مع ماهر الحناشي مهاجم النجم الساحلي.