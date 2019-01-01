ماريانو دياز: أريد مواصلة مشواري في ريال مدريد

المهاجم الدومينكاني ماريانو دياز يستبعد مغادرة النادي الملكي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ماريانو دياز مهاجم فريق ريال مدريد عن سعادته بالعودة لإحراز الأهداف، وذلك عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه ضد فياريال والتي انتهت بفوز النادي الملكي بثلاثية مقابل هدفين، سجل دياز منها هدفين.

ويعتبر هدف دياز الأول هو كسر لسلسلة دامت لأكثر من 570 دقيقة يتم تسجيل هدف لريال مدريد في الليجا، ولا يكون مُسجل الهدف كريم بنزيما المهاجم الفرنسي الغائب بسبب الإصابة.

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وقال دياز في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "لا أملك عصا سحرية، ولكني أريد البقاء هنا، أنا سعيد للغاية من أجل تحقيق الفوز وتسجيل الهدفين، أريد المواصلة".

ويلعب دياز مع ريال مدريد بديلًا لبنزيما المصاب بعد دخول الأخير تاريخ ريال مدريد كأول لاعب يسجل 8 أهداف متتالية دون مشاركة أي لاعب آخر في التسجيل، وهو الرقم الذي عجز عن القيام عنه أساطير كبيرة مثل كريستيانو رونالدو ودي ستيفانو وبوشكاش.