مانشستر يونايتد يُوافق على بيع بوجبا، لكن فقط مقابل هذا العرض

النادي الإنجليزي حدد سعر لاعب وسطه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن مانشستر يونايتد بات جاهزًا لمعركة أخرى في الصيف القادم تتعلق بنجمه بول بوجبا.

وكان اليونايتد قد خاض معركة صعبة الصيف الماضي للحفاظ على لاعبه من أطماع برشلونة، إذ تفاوض وكيله مينو رايولا بالفعل مع المسؤولين في البارسا لكن إد وودوارد رفض بيعه تمامًا.

وتؤكد التقارير المتابعة لسوق الانتقالات أن النجم الفرنسي هو أحد الأهداف المهمة لريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان في الصيف القادم، في إطار سعيهم لتجديد صفوف الفريق وإعادته لمنصات التتويج من جديد، ولا يبدو أن اللاعب يُمانع الانتقال للعاصمة الإسبانية وقد قال في مارس الماضي أن التدرب تحت قيادة زيدان هو أشبه بالحلم.

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ديلي ميل الإنجليزية أوضحت أن إد وودوارد مازال يرفض التخلي عن بوجبا، لكن أضافت في نفس الوقت أن المسؤولين في اليونايتد سيُوافقون على بيع اللاعب وعدم إجباره على البقاء دون رغبته في حال وصلهم عرض بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

يُذكر أن صاحب الـ26 عامًا مرتبط أيضًا بالعودة لناديه السابق يوفنتوس، وكذلك بالانتقال لباريس سان جيرمان، لكن يبقى ريال مدريد هو الأقرب لضمه حال رحل عن أولدترافورد.