ماروتا: يوفنتوس سيفوز بالدوري الإيطالي

إنتر يتصدر بفارق نقطة عن يوفي

علق بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، على سباق الدوري الإيطالي بين فريقه وبطل النسخ الثمانية الماضية يوفنتوس، وتوقع تفوق الأخير,

إنتر يتصدر حالياً جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس بعد تعثر الأخير بالتعادل مع ساسولو، وفوز النيراتزوري على سبال الجولة الماضية.

وقال ماروتا في احتفالية في "فيروفي ديلا ستاتو": "نحن في الجولة الرابعة عشر من الدوري، الفوز هذا العام مباشرة لإنتر سيكون صعباً".

وأضاف: "يوفنتوس يمتلك فرقتين بنفس القوة، برأيي سيفوز مجدداً بالدوري، بأي حال، لا أنتظر تأثير مباشر لكونتي على الفريق".

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أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أكد في أكثر من مناسبة سابقة أيضاً أن هدف فريقه هذا الموسم ليس تحقيق لقب الدوري، ولكن البناء للمستقبل.

وتشهد الجولة الخامسة عشر مواجهتين مهمتين في سباق الدوري عندما يستضيف إنتر روما، ويحل يوفنتوس ضيفاً على لاتسيو.

الجدير بالذكر أن آخر تتويج للنيراتزوري بالسكوديتو يعود للعام 2010 عندما حقق الثلاثية.