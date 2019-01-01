زانيتي: لاوتارو سعيد في إنتر

تألق كبير للمهاجم الأرجنتيني هذا الموسم

أبدى خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، سعادته بتألق فريقه في الأسابيع الأخيرة وتصدره الدوري الإيطالي، كما أشاد بمواطنه وقائد هجوم الفريق لاوتارو مارتينيز.

واستعاد إنتر صدارة ترتيب السيري آ هذا الأسبوع من يوفنتوس بعد انتصاره على سبال، وتعثر حامل اللقب على أرضية ميدانه مع ساسولو.

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وقال زانيتي على هامش الحفل الخيري السنوي الذي ينظمه: "نعيش لحظة مهمة وإيجابية، الفريق بالمركز الأول ولكن أمامه عمل كبير ويجب أن نستمر".

وأضاف: "الشباب والمدرب يقدمون عملاً عظيماً، يوم الجمعة نملك مباراة هامة، نشعر أن الفريق بدأ مرحلة هامة مع مدرب محنك، أعاد إحياء الفريق وأدخله المنافسة".

وعن لاوتارو: "لا أشعر بالدهشة، كان هناك ثقة في قدرته على إظهار مستواه، يعمل بتواضع وهو عنصر هام للنادي، هو استثمار للمستقبل ونحن سعداء، وأراه سعيداً معنا".

وحول سوق الانتقالات: "دي بول؟ يعرف الكرة الإيطالية جيداً، نملك أفكاراً واضحة، الوقت مبكر بعد للحديث عن الانتقالات، أشعر بالأسف للمصابين وحدوث الإصابات كلها بنفس الوقت".

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إنتر يلعب مساء الجمعة أمام روما في افتتاح لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي على ملعب "جيوسيبي مياتسا".