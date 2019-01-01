ماروتا: إيكاردي؟ السؤال التالي من فضلكم

مستقبل مجهول للأرجنتيني مع إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، الحديث عن مستقبل مهاجم الفريق ماورو إيكاردي مع النيراتزوري بعد التقارير عن رحيله.

واتفقت وسائل الإعلام الإيطالية أن إنتر ومدربه الجديد أنطونيو كونتي لا يرغبان في استمرار الأرجنتيني بعد مشاكله الموسم الماضي، وإن كان اللاعب يفضل البقاء.

وقال ماروتا في مؤتمر صحفي للإعلان عن المعسكر التدريبي للفريق: "إيكاردي؟ لن أتحدث، السؤال التالي من فضلكم، لن أتحدث عن الفريق، سيأتي ذلك لاحقاً".

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أفضلهم من وجهة نظرك؟ 👀 pic.twitter.com/nyxqtxxYFp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

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وأضاف: "إنتر قام بتعاقد مع لاعب كبير هو أنطونيو كونتي، سيقيم اللاعبين المتاحين بحوذته، هدفنا هو رفع المستوى والتقدم للأمام".

وختم: "كونتي مدرب عظيم وفاز في إيطاليا وإنجلترا، فريق وحيد يُتوج باللقب، وإذا دعم الآخرون صفوفهم الأمر سيكون صعباً، ولكن نريد المنافسة".

وسيبدأ إنتر معسكره الإعدادي الصيفي للموسم الجديد في الرابع من يوليو المقبل في لوجانو بسويسرا.