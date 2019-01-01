ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم مانولاس وهيجواين المفتاح

المدافع اليوناني مطلوب بقوة في عدة أندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن اليوناني كوستاس مانولاس، قلب دفاع روما، يدخل دائرة اهتمامات عدة أندية على رأسها الثنائي يوفنتوس وميلان.

مانولاس يملك شرطاً جزائياً قيمته 36 مليون يورو في عقده مع ذئاب العاصمة، وتقارير تحدثت عن إمكانية رحيله بعد وصول المدرب باولو فونسيكا بسبب عدم تناسبه مع أسلوب اللعب.

وذكرت "سكاي" أن ماركو جيامباولو، مدرب ميلان الجديد المرتقب، طلب من الإدارة ضم اليوناني لتدعيم دفاعات الفريق، وأن الروسونيري يفاضل بينه وديان لوفرين، لاعب ليفربول.

هازارد مع شعبه الجديد 🤳😍 pic.twitter.com/9JOFsle19c — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

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وفي المقابل، أشارت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سيعرض على روما صفقة تبادلية بالحصول على مانولاس، وفي المقابل انتقال جونزالو هيجواين إلى العاصمة الإيطالية.

ولعب الأرجنتيني مع تشيلسي معاراً الموسم الماضي، ولكن لم يتضح موقفه من الاستمرار أو الرحيل بعد من النادي اللندني بسبب منع الأخير من الانتقالات.

وارتبط اسم مانولاس بعديد الأندية مؤخراً مع ميلان ويوفنتوس، إذ يحظى بمتابعة مانشستر يونايتد وأرسنال في إنجلترا، بالإضافة لإنتر، بحسب التقارير.

مانولاس كان قد انتقل إلى روما قادماً من أوليمبياكوس في 2014 مقابل ما يقارب 14 مليون يورو.