تير شتيجن: أفضل مدينة برشلونة على مكان مولدي

مارك أندريه تير شتيجن يؤكد أنه يفضل مدينة برشلونة على المدينة التي ولد فيها بألمانيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة عن سعادته الكبيرة في صفوف النادي الكتالوني وداخل المدينة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أنه يشعر بالراحة في مدينة برشلونة أكثر من المدينة التي ولد فيها بألمانيا.

وقال شتيجن: "من الهام للغاية بالنسبة لي أن أكون في مدينة تعبر عني، أعتقد أنني لن أشعر بالراحة لو كنت متواجد في مكان لا يقنعني، البعض لا يهتم لتلك الأمور لكنني أفعل".

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وأضاف: "تواجدي في برشلونة مريح بالنسبة لي منذ اللحظة الأولى، في الوقت الحالي أشعر حتى براحة أكثر من المدينة التي ولدت فيها قبل أعوام".

وأكمل: "من الهام للغاية بالنسبة للاعب كرة القدم أن يتأقلم، ليس فقط على مستوى كرة القدم، لكن على المستوى الثقافي أيضًا، عليه أن يندمج مع البلد والمنطقة من حوله".

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واختتم تصريحاته: "طيبة جراني في الحي جعلت الأمور أكثر سهولة بالنسبة لي، هم يعاملونني بشكل رائع للغاية وهذا يمنحني شعور وحياة أفضل هنا".