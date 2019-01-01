ماركينيوس: نيمار لا يختبئ عندما يلعب في باريس سان جيرمان

يؤكد أنه لاعب مقاتل..

دافع ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان ، عن زميله نيمار، واعتبر أنه لا يختبئ في الملعب بل على العكس، يراه ملتزمًا تمامًا ويسعى بوضوح لتحقيق النجاحات داخل الفريق الفرنسي.

نيمار كان قد أعلن في وقت سابق أنه يُريد العودة إلى برشلونة ، وبالفعل حاولت إدارة البرسا إعادته للكامب نو في الصيف الماضي ولكنها فشلت في ظل تمسك إدارة البي آس جي بالدولي البرازيلي.

ولا يزال نيمار يحظى بمكانة أساسية في تشكيلة توماس توخيل، لكنه يُعاني من العديد من الإصابات التي تبعده عن المشاركة في كثير من الأحيان، إلى جانب صافرات الاستهجان ضده من قبل جماهير باريس في كل مباراة.

ماركينيوس تحدث عن مواطنه وقال "نيمار؟ إنه دائمًا ما كان دقيقًا. إنه شخص لا يفعل الأشياء بالنصف، هذا يظهر عندما يكون في الملعب، عندما يتسلم الكرة يريد أن يكون حاسمًا.".

"إنه لا يختبئ، إنه يثبت دومًا أنه ملتزم بجانبنا. أعتقد أنه ينبغي علينا أن نركز على الأشياء الإيجابية التي يفعلها ونتغاضى عن السلبيات."

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صاحب الـ27 عامًا عانى من انتقادات كبيرة على خلفية مشاركته في كأس ديفيز خلال التوقف الدولي الأخير وكان توخيل نفسه من ضمن من هاجموا هذه الخطوة، لكنه شارك في النهاية خلال مباراة ليل الأخيرة والتي فاز بها باريس بهدفين نظيفين.

وتابع ماركينيوس دفاعه عن نيمار وقال "إذا وضعت كل هذا في الميزان، فإن الأشياء الإيجابية التي يقوم بها تتفوق بالتأكيد، ولكن هناك دائمًا بعض النقاط السلبية التي يُريد الناس أن يتحدثوا عنها فقط لأن هذا هو نيمار! وعندما تتحدث عن نيمار فإن له صدى واسع حول العالم.".

"كصديق، يقوم بالكثير من الأمور الجيدة التي لا نتحدث عنها. إنه يريد أن الفوز والأداء الجيد، إنه مقاتل حقيقي، وهذا ليس فقط في كرة القدم، بل في شتى مجالات الحياة، يريد دومًا أن يكون الأفضل، هذا ما يدور في رأسه بصورة مستمرة."

وأتم "إذا لم يكن من الأفضل في السنوات الأخيرة فإنه سيبرز ذلك هذا الموسم، آمل أن يكون موسمًا جيدًا له ولنا.".

الجدير بالذكر أن نيمار قد شارك هذا الموسم مع باريس سان جيرمان في 6 مباريات جميعهم في الليج آ، وسجل أربعة أهداف أغلبهم كان حاسمًا وفي الثواني الأخيرة حصد من خلالهم البي آس جي نقاطًا صعبة المنال جعلته يتربع على عرض صدارة الدوري الفرنسي بفارق كبير عن الوصيف مارسيليا .