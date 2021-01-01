ماركينيوس: مبابي أفضل في غياب نيمار؟ يجب التوقف عن هذا الهراء

النجم البرازيلي يطمح في العودة أمام برشلونة

يرفض ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، الحديث حول المهاجم البرازيلي نيمار، وأن زميله كيليان مبابي يلعب صورة أفضل من دونه.

مبابي ظهر بمستويات جيدة في الفترة الأخيرة، وساعد باريس على تحقيق بعض الانتصارات الهامة في ظل غياب نيمار للإصابة.

أهم هذه الانتصارات كان ضد برشلونة في فبراير الماضي، عندما سجل مبابي ثلاثية في الفوز 4/1 على الفريق الكتالوني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ماركينيوس قال في مقابلة مع "RTL":" مبابي أفضل من دون نيمار؟ لا يمكننا الخوض في هذه القصص، علينا التوقف عن هذا الهراء".

وأضاف:"نريد دائمًا أن يكون لدينا أفضل اللاعبين، إذا سألت كيليان أعتقد أنه يفضل اللعب في وجود نيمار وهناك العديد من اللاعبين المهمين بالفريق أيضًا".

وأما عن مستوى مبابي بالتحديد:"لقد عزز ثقته بنفسه وسجل 3 أهداف في كامب نو، الآن أدرك الجميع ما يمكن لمبابي فعله ونحن هنا لمساعدته قدر الإمكان".

وأما عن إمكانية تكرار الريمونتادا عندما يلعب باريس ضد برشلونة هذا الأسبوع في دوري الأبطال:"لا يمكننا أن نقول إننا دخلنا الملعب دون وجود الرغبة في الفوز".

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وتابع:"في بعض الأحيان لا تسير الأمور على ما يرام وأحيانًا لا يكون هذا يومنا، وفي بعض الأوقات يقوم الفريق الآخر بأشياء استثنائية".

يذكر أن باريس يستعد لاستضافة برشلونة على ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء القادم، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، طمحًا في عودة نيمار من الإصابة لدعم تشكيل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.