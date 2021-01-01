أزمة جديدة لنيمار عقب العودة لتدريبات باريس سان جيرمان

النجم البرازيلي يواجه مشكلة جديدة عقب انتهاء إصابته واستعادة باريس سان جيرمان له.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أزمة جديدة تنتظر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن نيمار قد يعاني من مشكلة في العودة لأوروبا حال سافر مع منتخب بلاده في مارس الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يفرض عزلًا صحيًا لمدة أسبوع على كل شخص يخرج منه خلال جائحة كورونا في الفترة الحالية.

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وسيكون نيمار على موعد مع مواجهتين في شهر مارس الجاري لصالح منتخب بلاده في تصفيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويحل المنتخب البرازيلي ضيفًا على نظيره الكولومبي في الـ 27 من شهر مارس الجاري، على أن يستضيف الأرجنتين في الـ 30 من الشهر نفسه.

ويغيب نيمار مؤخرًا عن مواجهات باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، وأكد مديره الفني رغم عودته للتدريبات إنه لن يشارك ضد بريست.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد غاب عن لقاء الذهاب أمام برشلونة، والذي انتهى بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف وحيد ومن المنتظر مشاركته في العودة.