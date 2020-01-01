ماركيز يحلم بتدريب برشلونة

نجم برشلونة السابق يحلم بالعودة إلى الفريق الكتالوني مدربًا

قال مدافع برشلونة السابق ونجم المنتخب المكسيكي رافائيل ماركيز إنه يحلم في الوقت الحالي بالعودة إلى الفريق الكتالوني ولكن كمدرب هذه المرة.

وكان ماركيز قد ارتدى قميص برشلونة لـ 7 سنوات، في الفترة بين عامي 2003 و2010، حيث حقق مع الفريق العديد من الألقاب أبرزها لقبين لدوري أبطال أوروبا.

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وحول مسيرته التدريبية والتي تستعد لأن تبدأ في أوروبا في الوقت الحالي، قال ماركيز إنه بدأ يخطط لها منذ فترة ويستعد الآن للشروع في تنفيذ تلك الخطة.

وأضاف اللاعب الذي اعتزل بنهاية كأس العالم 2018 في مقابلة مع فوكس سبورتس أنه لا يفكر في الوقت الحالي في تدريب برشلونة بالطبع، ولكنه يحلم بالوصول إلى ذلك المقعد مستقبلًا.

وتابع: "أنا لا أستبعد ذلك، وإذا عدت إلى أوروبا فستكون عودة مميزة، لدي الأبواب مفتوحة هناك، لقد تركت علاقات جيدة للغاية، والقارة العجوز هي أفضل مكان في العالم لكرة القدم"

وأردف: "إذا كان هناك في أي وقت إمكانية للعمل في المكسيك، سأفعل ذلك بكل سرور، ولكن العودة إلى برشلونة كمدرب يظل حلمًا بالنسبة لي"

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يذكر أن ماركيز كان قد اعتزل في سن الحادية والأربعين بعد مسيرة ذهبية في برشلونة وخارجه، حيث حقق 20 لقبًا مع الأندية التي ارتدى قميصها.