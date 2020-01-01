برشلونة يتقدم بمحاولة جديدة لإغراء لاوتارو

مشكلة وحيدة تواجه الصفقة حتى الآن

يواصل نادي برشلونة الإسباني، محاولاته المكثفة، من أجل إغلاق صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر في أقرب وقت ممكن بالصيف.

لاوتارو يعتبر هو الهدف الرئيسي لبرشلونة في خط الهجوم، بالإضافة لنيمار نجم باريس سان جيرمان، لكن الأول هو صاحب الأولوية الآن كبديل مستقبلي للأوروجوياني لويس سواريز.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن محاولة جديدة من برسا، لإقناع لاوتارو بالانضمام لصفوفه، عن طريق عرض راتب سنوي مميز أكبر بكثير من دخله الحالي.

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وأوضحت أن الراتب الجديد للاوتارو في حالة انضمامه لبرشلونة، سيزيد عن 10 مليون يورو، وهو ما سيلقى ترحيباً كبيراً من اللاعب.

وتأتي النقطة الأهم الآن بعد موافقة لاوتارو الشخصية التي تعتبر شبه محسومة، هي إمكانية إقناع إنتر بالدخول في صفقة تبادلية لتخفيض المبلغ.

المدرب أنطونيو كونتي لا يُرحب بما عرضه برشلونة، وهو الثنائي نيلسون سيميدو وجونيور فيربو، حيث لا يرى أي منهما سيقدم الإضافة المطلوبة لفريقه.

وهو ما يدفع النادي الإسباني أمام خيار واحد فقط، وهو دفع 111 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات صاحب الـ22 سنة.

برشلونة يرفض اليأس والاستسلام، والمفاوضات مستمرة ومكثفة بين الطرفين، طمحاً في التوصل لاتفاق بعد انتهاء أزمة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.