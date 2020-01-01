ماركيزيو: كونتي أفضل تعاقد لإنتر

ماركيزيو يتحدث بشأن يوفنتوس والدوري الإيطالي وما أضافه كونتي لإنتر

قال كلاوديو ماركيزيو نجم يوفنتوس السابق ومتوسط الميدان الإيطالي المعتزل مؤخرًا إن كونتي هو أفضل تعاقد قام به نادي إنتر مؤخرًا.

وكان ماركيزيو قد أعلن اعتزاله كرة القدم منذ أشهر قليلة بعد أقل من عام قضاه بعيدًا عن يوفنتوس وتحديدًا في نادي زينيت سان بيطرسبرج الروسي.

وحول المنافسة على الدوري الإيطالي هذا العام قال ماركيزيو إن حسم اللقب لن يكون سهلًا ليوفنتوس هذا الموسم نظرًا لشراسة إنتر الذي يرغب في الظفر باللقب الغائب عن خزائنه منذ 10 سنوات.

وأضاف: "إنتر قام بالكثير من التدعيمات في الفترة الأخيرة ولكن التعاقد الأبرز لهم كان بالطبع أنطونيو كونتي الذي نجح في تغيير شكل الفريق في زمن قياسي"

وتابع: "لقد قدموا نصف أول مميز للموسم الحالي، ولكن هذا يجب أن يكون حافزًا ليوفنتوس من أجل التطور والتفوق على الجميع كما اعتاد"

وأردف: "يوفنتوس يجب أن يفوز كل يوم ويجب أن يفوز دائمًا، هذه هي القاعدة التي لا بد أن يسير عليها اللاعبون في كل الأوقات طالما يرتدون قميص السيدة العجوز"

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يذكر أن يوفنتوس يحتل حاليًا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف فقط عن المتصدر إنتر، وذلك بعد مرور 18 جولة على انطلاق المسابقة هذا الموسم.