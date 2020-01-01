فونسيكا عن مواجهة يوفنتوس: أتمنى أن يغضب رونالدو بعدها

يُثني على اليوفي..

أعرب باولو فونسيكا، المدير الفني لروما، عن آماله في تحقيق الانتصار على يوفنتوس، معتبرًا أنه وفريقه قد تعلما الكثير من الهزيمة الأخيرة لهما أمام تورينو..

ويحل اليوفي ضيفًا على الجيالوروسي مساء الأحد المقبل على الملعب الأولمبي بروما، في مباراة تقام لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

فونسيكا في تصريحات للصحافة قال "ماذا أقول لكريستيانو رونالدو بالبرتغالية؟ أتمنى أن يكون غاضبًا للغاية بعد نهاية المباراة!.".

كما تابع "من الرائع أن نلعب مباريات أمام فرق مثل يوفنتوس، هناك جو خاص دائمًا، إنه فريق رائع مع مدرب رائع ولاعبين رائعين.".

واستطرد "ماذا تعلمنا من مباراة تورينو؟ لقد ارتكبنا خطأ صريحًا في تقييمنا لهم حينها، الشيء المهم ألا نكرره، وعمومًا نحن لم نلعب هناك بشكل سيئ للغاية.".

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أما عن المنافسة بين الإنتر واليوفي على لقب الكالتشيو، فعقّب "إنهما فريقان متنافسان للغاية، لا يمكنني أن أقول أن أحدهما أقوى من الآخر.".

في الوقت نفسه فقد أكد المدرب البرتغالي على أن زانيولو سيُزين تشكيلة فريقه أمام البيانكونيري وأنه جاهز تمامًا للمباراة، ورفض الحديث عن الميركاتو الشتوي وفضّل الإشادة بإدارة ناديه.

الجدير بالذكر أن تورينو تغلب على روما الأسبوع الماضي بهدافين نظيفين، ليُلحق بكتيبة فونسيكا الهزيمة الثالثة لهم هذا الموسم ولكن استمر وجوده الفريق العاصمي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.