ماركيزيو: بوجبا احتاج 15 دقيقة فقط لإثبات كفاءته مع يوفنتوس

كلاوديو ماركيزيو يتحدث عن انتقال الشاب بوجبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الإيطالي المعتزل حديثًا كلاوديو ماركيزيو إن نجم مانشستر يونايتد الحالي بول بوجبا احتاج إلى 15 دقيقة فقط ليثبت إمكانياته في يوفنتوس.

وتجاوز ماركيزيو وبوجبا في وسط ميدان يوفنتوس في الفترة ما بين 2012 إلى 2016، قبل أن ينتقل متوسط الميدان الفرنسي إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم وقتها.

وحول بوجبا، قال كلاوديو ماركيزيو إن النجم الفرنسي امتلك شخصية قوية وإمكانيات كبيرة منذ بداية مسيرته، وفرض نفسه على الجميع سريعًا.

وأضاف: "بمجرد مشاركته في المباراة الأولى بقميص يوفنتوس لفت الأنظار بشكل كبير، مع كل كرة يستلمها كان يعطي حلًا ويثير حماس الجماهير"

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وتابع: "15 دقيقة فقط كانت كافية لتشهد على ميلاده مع يوفنتوس، منذ أول مباراة بدأ يشارك تدريجيًا بشكل أكبر حتى بات أحد أفضل اللاعبين في العالم"

يذكر أن كلاوديو ماركيزيو قد رحل عن صفوف يوفنتوس إلى زينيت الروسي خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2018، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم تمامًا منذ أيام قليلة.