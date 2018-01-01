ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف

لاعب ريال مدريد ماركوس يورينتي يتمنى توقف صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماركوس يورينتي لاعب ريال مدريد انزعاجه وضيقه من صافرات الاستهجان التي تطلقها بعض الجماهير ضد لاعبي الفريق، موضحًا أنها تضعفهم ولا تفيدهم.

ونجح الريال في الفوز على رايو فاييكانو في آخر جولات الدوري الإسباني بهدف دون رد مساء أمس السبت، وقد غادر جزء من الجمهور الملعب مبكرًا فيما أطلقت مجموعة أخرى صافرات الاستهجان ضد اللاعبين احتجاجًا على الأداء الغير مقنع.

وهو الأمر الذي لم يُعجب يورينتي أبدًا، إذ قال عقب اللقاء "لا أتفق مع تلك الصافرات، أعتقد أنهم يضعفوننا وأفضل أن يُصفق الجمهور لنا. الحقيقة أنني أشعر بغضب شديد حين أسمع صافرات الاستهجان ضد زملائي لأنني أعتقد أننا أقوى معًا".

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"هذا هو ريال مدريد، هنا يجب أن تفوز دائمًا، لقد اعتدنا على الفوز وحين لا تسير الأمور بشكل جيد نجد الجماهير خلف ظهورنا، وهو ما قد يُساعدنا، لكن التصفيق لنا وتحيتنا أفضل".

أضاف اللاعب صاحب الـ23 عامًا عن المباراة والفوز الصعب "لقد حققنا الهدف المطلوب وهو الفوز بالنقاط الثلاثة لمواصلة القتال على لقب الليجا. كان لدينا فرصنا ولو سجل كروس حين أصاب القائم ولو استغل أسينسيو فرصته لاختلف الحديث عقب اللقاء. علينا التحسن فيما يخص اللمسة الأخيرة أمام المرمى".

ونجح الريال في الفوز بـ9 مباريات من 12، لكن دون تقديم الأداء المطلوب، ولم يُخف يورينتي حاجة الفريق للتحسن، موضحًا "من الواضح أننا نستطيع التحسن كثيرًا، لكننا سعداء. نحن نعمل جيدًا، وبعيدًا عن الفرصة التي أتيحت لهم في نهاية اللقاء، فهم لم يُسببوا لنا أي خطر".