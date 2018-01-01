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كورتوا يرد بشراسة على تصريحات سيميوني

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لم يقف كورتوا حارس مرمى ريال مدريد صامتًا تجاه تصريحات سيميوني، بل رد عليه بشراسة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بشراسة على تصريحات دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد والتي قلل فيها من فوز اللاعب البلجيكي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

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وقال سيميوني أن فوز كورتوا بالجائزة كان لمجرد انتقاله لريال مدريد، مضيفًا "حين كان كورتوا معنا، فاز كيلور نافاس بالجائزة، كان وقتها لاعبًا لليفانتي وفي طريقه لريال مدريد. مودريتش حظي بموسم رائع لكن الأحق بالجائزة هما رفاييل فاران وأنطوان جريزمان".

ولم يُفوت اللاعب البلجيكي فرصة الرد على المدرب الأرجنتيني، إذ قال عقب مواجهة رايو فاييكانو "سيميوني ينتقد ريال مدريد ليزيد من شعبيته بين جماهير ناديه، دومًا ما يفعل هذا. يلتصق بريال مدريد ويحتك به لأنه النادي الأفضل في العالم".

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أضاف "علينا احترام آراء جميع الناس، كل شخص يستطيع التعبير عن وجهة نظره، لكني كنت هناك (في أتليتكو مدريد) لثلاث سنوات وأدرك تمامًا أن محاربة ريال مدريد، الذي هو النادي الأفضل في العالم، يزيد من شعبيتك بين الجماهير. ذلك بمثابة الهواية هناك".

وأتم قائلًا "قال سيميوني أنني فزت بالجائزة لأنني ألعب لريال مدريد، لكن كنت ألعب لتشيلسي خلال كأس العالم والتصويت على جائزة الأفضل انتهى في يوليو، ووقتها لم أكن قد وقعت مع ريال مدريد. أوبلاك حارس مرمى رائع وكان بإمكانه الفوز بعدد أكبر من النقاط لكن الكثير من الناس تصوت".

"لم أشعر بالإهانة، عليك بذل الكثير من الجهد لتُشعرني بالإهانة، أنا أعلم بالفعل لماذا يقول هذا الشخص تلك الكلمات".

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