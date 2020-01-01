مارسيلو وفينيسيوس يزيدان من متاعب زيدان

هل تهدد الإصابات حظوظ ريال مدريد في التتويج بالليجا؟

زادت مشاكل ريال مدريد والمدير الفني زين الدين زيدان، وذلك قبل 4 مباريات فقط للفريق الملكي من نهاية منافسات الدوري الإسباني.

وغاب الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ومارسيلو عن تدريبات الفريق الملكي قبل يوم واحد فقط من مباراة الجمعة أمام ديبورتيفو ألافيس.

وجاء ذلك بعد إعلان احتمالية انتكاس كاحل إيدين هازارد، مما يزيد من غيابات ريال مدريد المتوقعة خلال المباريات المتبقية على نهاية الليجا.

المزيد من الفرق

ويزيد غياب مارسيلو من تعقيد اللغز بالنسبة لزيدان لتشكيل الخط الدفاعي الذي سيواجه ألافيس بغيابات عديدة لأسباب مختلفة بين الإصابة والإيقاف.

وسيغيب كل من سيرخيو راموس وداني كارفاخال عن مباراة ريال مدريد أمام ألافيس بسبب الإيقاف، وذلك لتراكم البطاقات الصفراء.

ويواصل ناتشو العمل بمفرده للتعافي من إصابة على مستوى عضلة الفخذ والتي أبعدته عن الملاعب منذ الثامن من يونيو الماضي.

وبذلك يبدو أن ريال مدريد سيكون في معضلة، حيث قد يضطر زيدان لأن يلعب بدون 4 من قوامه الدفاعي، و2 من قوامه الهجومي هما فينيسيوس جونيور وإيدين هازارد.

وسيحتاج فينيسيوس جونيور لإجراء اختبار فيروس كورونا، وذلك بعد أن جرى الاختبار الخاص به بشكل خاطئ، مما يحتاج إلى إعادة من جديد.

وأضاف زيدان: "حالة فينيسيوس كانت معقدة بعض الشيء، حيث كانت نتيجة الفحص خاطئة، فأعدناها مرتين في الصباح وبعد الظهر. وسنستلم النتيجة لاحقًا"

وتابع: "هناك أشياء تحدث دونًا عن رغبتنا. صحيح أنه ليس سعيدًا خاصة مع إصابته، لكنه لاعب مميز جدًا، هو مهاجم يسجل الأهداف ويصنعها، لكنه لم يلعب كثيرًا هذا العام"

لعنة بنزيما.. نحس يوفيتش بين الدكة والإصابة وكورونا

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه برشلونة مع وجود مباراة ناقصة.