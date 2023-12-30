نيمار يكشف "رهانه المضحك" مع مارسيلو

سررت برؤيتك يا أخي

كشف البرازيلي نيمار عن تحد مضحك دائما ما كان يقوم به مع زميله في منتخب السيليساو، الظهير الأيسر مارسيلو.

وزار مارسيلو، نجم فلومينينسي البرازيلي، مهاجم الهلال السعودي الذي يواصل تعافيه من جراحة في الركبة، سيبتعد على إثرها لبقية الموسم.

ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن كوبا أمريكا 2024 في الصيف المقبل، بسبب إصابة الرباط الصليبي الأمامي، علمًا بأنه بدأ جلسات "إعادة التأهيل".

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وشارك نيمار عبر حسابه على إنستجرام صورة مع مارسيلو، وعلق عليها: "اعتدنا أن نراهن على من يمكنه تجاوز أكبر عدد من اللاعبين (بتمرير الكرة بين القدمين) خلال المباريات.. سررت برؤيتك يا أخي".

ونصح طبيب المنتخب البرازيلي نيمار بعدم "تخطي الخطوات" عندما يتعلق الأمر بإعادة تأهيله، لذا يبدو أنه سيكون جاهزا للعودة في أغسطس المقبل.