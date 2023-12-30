نيمار يكشف "رهانه المضحك" مع مارسيلو

معتز الجمال
Neymar MarceloGetty Images
Paraguay v BrazilBrazilكوبا أميركا 1Neymar

سررت برؤيتك يا أخي

كشف البرازيلي نيمار عن تحد مضحك دائما ما كان يقوم به مع زميله في منتخب السيليساو، الظهير الأيسر مارسيلو.

وزار مارسيلو، نجم فلومينينسي البرازيلي، مهاجم الهلال السعودي الذي يواصل تعافيه من جراحة في الركبة، سيبتعد على إثرها لبقية الموسم.

ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن كوبا أمريكا 2024 في الصيف المقبل، بسبب إصابة الرباط الصليبي الأمامي، علمًا بأنه بدأ جلسات "إعادة التأهيل".

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وشارك نيمار عبر حسابه على إنستجرام صورة مع مارسيلو، وعلق عليها: "اعتدنا أن نراهن على من يمكنه تجاوز أكبر عدد من اللاعبين (بتمرير الكرة بين القدمين) خلال المباريات.. سررت برؤيتك يا أخي".

ونصح طبيب المنتخب البرازيلي نيمار بعدم "تخطي الخطوات" عندما يتعلق الأمر بإعادة تأهيله، لذا يبدو أنه سيكون جاهزا للعودة في أغسطس المقبل.

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