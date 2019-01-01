مارسيلو: قدمت كل شيء لزيدان، رحيله كان صدمة!

اللاعب تحدث كذلك عن مستقبله وعلاقته برونالدو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد مارسيلو كثيرًا بالمدرب السابق لريال مدريد "زين الدين زيدان" واصفًا رحيله عن الفريق بالصدمة.

ورحل زيدان عن الريال في خبر مفاجئ عقب تتويجه باللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا، وقال مارسيلو عن هذا "كان غريبًا لأن أغلبنا لم يكن يعلم شيئًا عنه، ولأن كل شيء كان رائعًا، كانت صدمة بالنسبة لي".

وأضاف حول علاقته بالمدرب الفرنسي "علاقتنا كانت رائعة وكنا نتحدث يومًا، كان مهتمًا بي ودافع عني. زيزو كان ممتازًا معي، كان محترفًا، وأنا فعلت كل شيء لأجله، جريت وقاتلت ولعبت مصابًا. لقد فعل كل شيء لزيدان".

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الظهير الأيسر البرازيلي أكد على حزنه لمغادرة كريستيانو رونالدو الريال، وكذلك لرحيل حارس المرمى كيكو كاسيا الذي كان يجلس بجواره في غرفة تغيير الملابس، موضحًا أنه لا يتبادل الحديث الآن مع جاره الجديد "جاريث بيل" سوى بالإشارة، كون الويلزي لا يتحدث سوى الإنجليزية.

وأتم مارسيلو تصريحاته بأنه لا يجد سببًا للرحيل عن ريال مدريد، وأنه لن يرحل عن الفريق إلا لو أرادوا هم ذلك في العاصمة الإسبانية، مضيفًا "أثق في نفسي وعملي، ولكني سأرحل إن جاء اليوم الذي لا يريد ريال مدريد تواجدي بين صفوفه. سأكون حزينًا، لكني سأغادر".