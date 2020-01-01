مارتينيلي: أرسنال منع انضمامي لمنتخب البرازيل

الشاب البرازيلي يعيش فترة تألق مع أرسنال في الوقت الحالي

كشف جابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال أن إدارة ناديه منعته من الانضمام إلى منتخب البرازيل تحت 23 عاماً.

ويعيش اللاعب الشاب، فترة من التألق مع الفريق اللندني وأصبح أول لاعب شاب يسجل 10 أهداف وأكثر في موسم واحد مع الفريق منذ موسم 1998/99.

ولم ينضم اللاعب صاحب الـ 18 عاماً، لمنتخب بلاده في الفترة الماضية الذي شارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد الصيف القادم.

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وقال مارتينيلي في تصريحات صحفية: "إذا كان الأمر متروكاً لي فسألعب، ولكن الجميع كان يعلم أن ذلك الوقت كان بدايتي مع أرسنال وفضلت الإدارة عدم رحيلي".

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وواصل: "تواصل معي المنسق العام للمنتخب، وهنأني على ما أقدمه، وطلب مني أن أبذل قصارى جهدي في الفترة القادمة".

جدير بالذكر أن مارتينيلي، شارك مع أرسنال هذا الموسم في 23 مباراة بمختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل عشرة أهداف وصناعة أربعة آخرين.