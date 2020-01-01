مارتينيز: قرعة دوري الأمم الأوروبية جيدة وسننافس على اللقب

بلجيكا تصطدم بإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يعتقد روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أن قرعة دوري الأمم الأوروبية بالنسبة لمنتخب بلجيكا، جيدة وسيعمل الفريق على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وأسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية، عن وقوع بلجيكا في المجموعة الثانية للتصنيف الأول، برفقة آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، وإنجلترا.

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المزيد من الفرق

وقال مارتينيز في تصريحات عقبت القرعة: "نحن نعرف كل الفرق الموجودة معنا في المجموعة، نتطلع لمواجهة آيسلندا بعد مواجهتها في دوري الأمم السابق".

وواصل: "كذلك إنجلترا الكثير من لاعبي منتخبنا يلعبون في الدوري الإنجليزي ويتشاركون غرف خلع الملابس مع لاعبي إنجلترا، إنها حقاً مجموعة ستستمع بها الجماهير".

وتابع: "اللعب على ملعب ويمبلي تجربة رائعة للجماهير واللاعبين، في رأيي أنها قرعة جيدة، نتطلع إلى المنافسة على اللقب هذا العام".

وأتم تصريحاته قائلاً: "تلك المباريات تمنحنا الكثير، فهي ليست مجرد مباريات ودية، تلك المباريات هي ما جعلتنا نبدو عليه الآن".

ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الجولة الأولى في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2020، ومباريات الجولة الثانية من 6 إلى 8 سبتمبر من العام ذاته.

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ومن 8 إلى 10 أكتوبر 2020 ستكون مباريات الجولة الثالثة، والجولة الرابعة من 13 إلى 11 أكتوبر.

أما الجولة الخامسة ستكون من 12 إلى 14 نوفمبر 2020، وأخيراً الجولة السادسة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر.

على أن تكون المباريات النهائية خلال أيام 2، 3 و6 يونيو 2021.