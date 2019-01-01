مارتينيز: رحيل لوكاكو عن يونايتد هو الأفضل للطرفين

مدرب بلجيكا يُطالب المهاجم بالرحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا ضرورة رحيل روميلو لوكاكو عن مانشستر يونايتد هذا الصيف لإحياء مسيرته الكروية من جديد.

وكان لوكاكو قد ارتدى قميص اليونايتد قادمًا من إيفرتون صيف 2017 مقابل ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز خلال موسمه الأول 27 هدفًا، لكنه تراجع كثيرًا الموسم الماضي ولم يُحرز سوى 15 هدفًا، وقد خرج من حسابات المدرب أولي جونار سولشار الذي فضل عليه الشاب ماركوس راشفورد.

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ويلف الغموض مستقبل المهاجم صاحب الـ26 عامًا، إذ كان قد ألمح مؤخرًا إلى رغبته بالرحيل عن ملعب أولدترافورد، خاصة مع وجود عرض جدي من الإنتر لضمه.

مارتينيز الذي أشرف على تدريب لوكاكو حين كان مع إيفرتون قال "من الواضع أن عليه مغادرة مانشستر يونايتد".

أضاف "سيكون هذا جيدًا للطرفين. من المهم الآن للوكاكو أن يجد النادي المناسب".

يُذكر أن التقارير المتابعة تتحدث عن طلب النادي الإنجليزي لـ80 مليون جنيه إسترليني تقريبًا مقابل التخلي عن لوكاكو.