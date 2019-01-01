جوريتسكا: ساني هو المسؤول عن اتخاذ القرار المناسب لمستقبله

ساني مطلوب بقوة في بايرن ميونيخ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ وضع الضغوطات على كاهل ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه المسؤول الوحيد عن اتخاذ القرار المناسب لمستقبله.

ويرغب الفريق البافاري في ضم ساني هذا الصيف لكنه يُواجه صعوبة في التوصل لاتفاق حول المبلغ المطلوب من النادي الإنجليزي، وينتظر مساعدة من اللاعب بالتعبير عن رغبته العودة للبوندسليجا.

جوريتسكا تواجد مع ساني خلال المعسكر الأخير لمنتخب ألمانيا، وقد تساءل البعض عن إن كان قد تحدث مع زميله عن الانتقال للبايرن، لكن اللاعب أوضح أن مواطنه لا يحتاج أي أحد ليشرح له الفوائد التي ستعود عليه جراء الانضمام لبطل ألمانيا.

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مضيفًا "ليروي يعلم أن ميونيخ مدينة جميلة جدًا، لا يجب على أحد أن يجعلها جميلة في نظره. هو يعلم أنه قادر على التحدث معي إن أراد أي نصيحة أو لسماع وجهة نظري".

"بايرن قادر بالتأكيد على مواكبة الأندية الإنجليزية ومنافستها في أوروبا، فهو مازال أحد أكبر وأفضل أندية العالم، وليروي يعلم ذلك".

"لقد عاش سنوات جيدة حقًا في إنجلترا وشعر بالراحة هناك. الآن عليه أن يُقرر بنفسه ما هو الخيار الأفضل لمستقبله".

وأتم لاعب شالكه السابق مؤكدًا أنه لن يُمارس أي ضغوطات على ساني لتغيير وجهة نظره أو إقناعه باللعب للباريرن، موضحًا أنه عاش نفس الموقف في العام الماضي وفي النهاية اتخذ قراره بنفسه.