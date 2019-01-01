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الدوري الإنجليزي الممتاز

مارادونا يعلق على أزمة سالا والطائرة المفقودة

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الجميع يتمنى سلامة المهاجم الأرجنتيني وجميع من على الطائرة المفقودة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تمنى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، سلامة مواطنه إيميليانو سالا مهاجم نانت المنضم حديثاً لكارديف سيتي.

سالا أكمل انتقاله لكارديف هذا الأسبوع مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، قادماً من نادي نانت الفرنسي بالميركاتو الحالي.

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وتوجه اللاعب إلى فرنسا من أجل وداع زملائه بنانت بطائرة خاصة، والتي ضلت طريقها خلال عودتها لانجلترا، وسط مخاوف حول وفاة جميع من عليها.

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وعلق مارادونا على هذه الأزمة الإنسانية:"أتمنى أن يكون قائد الطائرة ضل طريقه ولازال حياً".

وأضاف:"هذا كل ما يمكنني قوله، إنها واقعة مؤسفة، الآن كل تفكيري في الرحلات التي ذهبت فيها مع أشخاص آخرين".

كلاوديو رانيري المدير الفني الحالي لفولهام، سبق وأن عمل مع سالا خلال تدريبه نانت بالدوري الفرنسي.

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وقال هو الآخر عن اللاعب:"الجميع يتمنى سلامته هو وطاقم الطائرة، شخصية رائعة ومقاتل دائماً ما كان يعطي أفضل ما عنده للفريق".

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عاماً يعتبر من أبرز المهاجمين بفرنسا هذا الموسم، حيث سجل 12 هدف في 19 مباراة خلال البطولة.

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