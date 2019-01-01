مارادونا يسعى للحاق بميسي في فريق شبابه

دييجو أرماندو مارادونا أسطورة المنتخب الأرجنتيني يؤكد في تصريحات صحفية على رغبته في العودة لفريقه السابق نيولز أولد بويز كمديرًا فنيًا.

أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لفريق جيمناسيا لا بلاتا عن رغبته في تولي تدريب نيولز أولد بويز في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب أن حقق فريقه الفوز على نيولز أولد بويز بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الـ ١١ من الدوري الأرجنتيني.

وقال مارادونا: "شعرت أنني حزين لمجرد العودة هنا أنا أعلم أنني سأعود في يومًا من الأيام، قلبي يقول لي أنني أريد تدريب نيولز أولد بويز".

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وأضاف: "عندما وصلت لهنا شاهدت فريقًا منهكًا لكن لن يتغلب علي أحدهم هنا، لقد غيرت كل شيء ومن لا يتدرب بشكل جيد لا يلعب".

وأكمل عن أداء فريقه في المباراة: "اليوم لم نقم بأي خطأ والفريق غطى كل مناطق الملعب ولذلك نجحنا في تحقيق الفوز، لعبنا هذه المباراة بشكل رائع".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة هو الآخر عن رغبته في العودة لنيولز أولد بويز فريق طفولته من جديد.