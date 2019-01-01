عشق مارادونا لا يتوقف في الأرجنتين.. جمهور منافسه يهتف له ويشجعه!

شعبية كبيرة للأسطورة..

يبدو أن حتى المنافسة في كرة القدم لا تعني شيئًا بالنسبة للجمهور الأرجنتيني العاشق للأسطورة دييجو آرماندو مارادونا.

من المفترض أن يُلاقي فريق جيمناسيا لا بلاتا، والذي يشرف على تدريبه مارادونا، فريق نيو أولد بويز في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الأرجنتيني، ولكن ما قام به جمهور الأخير كان مفاجئًا للغاية.

الصحافة الأرجنتينية تحدثت أن الجمهور استقبل مارادونا في مدينة روساريو بالهتافات والتشجيع الكبير، تقديرًا لكونه لاعبًا سابقًا في الفريق عام 1993.

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ونشر نيو أولد بويز على تويتر فيديو والنادي يُعد رفقة لاعبه وقائده ماكسي رودريجيز العدة لاستقبال مارادونا.

يذكر أن فريق مارادونا، جيمناسيا لا بلاتا، يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني، ولكن مارادونا أكد مرارًا وتكرارًا أنه لن يترك مهمة الفريق رغم صعوبة موقفه لأنه "لا يفشل أبدًا" على حد تعبيره.