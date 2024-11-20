هل هذا مارادونا أو ميسي؟ صورة أردا جولر "المهزوم" تحمل البشرى لجماهير ريال مدريد!

صورة تحمل العديد من الدلالات الإيجابية بالنسبة لنجم تركيا

على الرغم من هزيمة تركيا أمام مونتنيجرو في الدوري الأوروبي لكرة القدم، فإن صورة لاعب ريال مدريد الموهوب أردا جولر وهو مغطى بالكامل بالوحل في نهاية المباراة تركت انطباعًا جيدًا لدى العديد من مشجعي الملكي ومخبي كرة الفدم في العالم.

لقد ذكر هذا الجميع بلقطات شبيهة لدييجو أرماندو مارادونا وهو مغطى بأكمله بالطين، أو بتلك المباراة الأخيرة التي خاضها ليونيل ميسي أمام فنزويلا على ملعب غمرته الأمطار وبات كل اللاعبين غارقين في مياه الامطار.

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أيضًا قدم جولر مباراة رائعة أمام مونتنيجرو رغم انتظار الجماهير التركية كي يكون حاسمًا أكثر في الظروف الصعبة، صنع العديد من الفرص لزملائه وقدم شوطًا أول رائعًا، كما قام بعمل لقطة فردية راوغ فيها أكثر من لاعب رغم صعوبة هذا الملعب.

ولم يكتف بذلك، بل تحمل مسؤولية الخروج عقب المباراة والإدلاء بتصريحات حول الإخفاق التركي، فقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا: "ليس هناك الكثير لنقوله، نحن حزينون للغاية، نعتذر لجماهيرنا".

وكان الفوز على مونتنيجرو كفيلًا بتأهل تركيا المباشر إلى المرحلة المقبلة في دوري الأمم الأوروبية لكنها فوتت الفرصة بالهزيمة على ملعب جرادسي نيكسيتش الصعب، لكن يبدو أن صعوبته أخرجت لنا تفاصيل رائعة عن تطور أردا جولر.