ميسي أمام فنزويلا .. لم تكن العودة الأفضل وسحره يظهر رغم أنف الأمطار

لم تكن العودة الأفضل لنجم إنتر ميامي

تعادل باهت خرج به المنتخب الأرجنتيني في مواجهة جديدة لعبها بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2024، حيث اكتفى بنقطة واحدة في المباراة التي لعبها صباح اليوم، الجمعة، أمام فنزويلا.

الأمطار تسببت في تأجيل المباراة، وبعد استكمالها تبين لنا أن أرضية الملعب لم تكن صالحة تقريبًا للعب كرة القدم، لتخرج الأرجنتين بنقطة بعد التعادل بهدف لكل فريق، في ليلة شهدت عودة ليونيل ميسي من جديد لبلاده بعد غياب طويل.

نيكولاس أوتامندي سجل الأول للأرجنتين في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء، بينما أحرز سالومون روندون هدف التعادل بتسديدة رأسية في الدقيقة 65.

وبغض النظر عن الأداء العام، دعونا نستعرض اسهامات ليونيل ميسي في هذا الظهور الذي حافظ لبلاده على صدارة الترتيب بـ19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن كولومبيا..