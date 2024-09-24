"مارادونا أكثر من ميسي".. تصريح مفاجئ من والد لامين يامال!

ماذا قال منير نصراوي؟

تتواصل التوقعات بشأن مستقبل موهبة برشلونة لامين يامال، الذي يرى كثيرون أنه يسير على درب الأسطورة ليونيل ميسي.

ويقدم لامين يامال مستويات مبهرة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، حيث ظهر لأول مرة مع البارسا وعمره 15 عامًا، بينما توّج باليورو مع إسبانيا بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد ميلاده الـ17.

ويرى منير نصراوي، والد يامال، أن ابنه "قد يكون مثل دييجو مارادونا أكثر من ليونيل ميسي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال نصراوي، في تغريدة عبر حسابه على إنستجرام: "الابن العظيم، أنت تذكرني بدييجو أرماندو مارادونا العظيم".

TOD

ويعلق برشلونة آمالا كبيرة على يامال، بعد ربطه بعقد طويل الأجل، ورفض عروض انتقال قياسية من باريس سان جيرمان، على أمل محاكاة مسيرة ميسي ومارادونا في كتالونيا.