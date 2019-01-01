مارادونا مرشح للتدريب في الدوري الإسباني

الأمر يبدو صعباً ولكنه ليس مستحيلاً

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى احتمالية وجود الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، في الدوري الإسباني وتدريب فريق إلتشي.

ووفقاً لصحيفة التشيرنجيتو، فإن كريستيان براجارنيك، رجل الأعمال الأرجنتيني يقترب من شراء نادي إلتشي.

ومن جانبها أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى أن تعاقد إلتشي مع مارادونا قريباً يبدو صعباً ولكنه ليس مستحيلاً خاصة أن بالنسبة لمارادونا كل شيء يتغير بسرعة.

ويشغل صاحب الـ 59 عاماً، حالياً منصب المدير الفني لفريق جيمناسيا الأرجنتيني، وكان مارادونا قد قدم استقالته من تدريب النادي منذ أيام إلا أنه تراجع عنها بعد يومين.

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إلتشي حالياً يشارك في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة، بعد لعب 17 جولة، وبفارق خمس نقاط عن ألميريا صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن إلتشي، يستعد لمواجهة راسينج صاحب المركز الثامن عشر، مساء الأحد في الجولة الـ 18 من عمر المسابقة.