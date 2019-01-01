مارادونا: أحببت شخصية ميسي الثائرة

تعرف على رأي مارادونا في تصرفات ميسي بكوبا أمريكا

أبدى دييجو مارادوانا، أسطورة الأرجنتين، إعجابه بتصرفات هداف التانجو التاريخي، ليونيل ميسي، بعد انتقاد اتحاد أمريكا الجنوبية واتهامه بالفساد.

ميسي تعرض لعقوبة لمدة 3 أشهر وغرامة وصلت إلى 50 ألف دولار امريكي بعد تصريحاته ضد الكونيمبول.

وقال مارادونا في تصريحات مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" : "أعتقد أنني معجب أكثر بهذه النسخة الثائرة من ميسي والذي لا يتردد في التعبير عن الحقيقة ورفض الظلم الواقع على فريقه".

وتابع: "أعتقد أنّ الجميع في الأرجنتين معجب بما فعله البرغوث، فعلى الأقل هذه النسخة أفضل من اللاعب الذي يتعرض للعديد من الانتقادات لأنه لا يغني النشيد الوطني".

وكان ميسي قد اعتبر أن بطولة كوبا أمريكا مجهزة للبرازيل وأن هناك تعمد لعدم الاستعانة بتقنية الفيديو في مباراة نصف نهائي والتي جمعت بين البلدين.

جدير بالذكر أنّ البرغوث رفض استلام ميدالية المركز الثالث اعتراضًا منه على الاتحاد الامريكي وواصفًا إياه بالفساد.