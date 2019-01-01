ماذا قال بيكهام بعد عودته لباريس ومقابلة مبابي؟

النجم الإنجليزي يعتبر المدينة الفرنسية أحد الأماكن المفضلة له على مستوى العالم

أعرب أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، عن سعادته بمقابلة كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان.

بيكهام عاد مرة أخرى للعاصمة الفرنسية باريس من أجل زيارة ناديه السابق الذي لعب له في مراحل متأخرة من مسيرته.

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مبابي كان أحد النجوم الذين حرص بيكهام على مقابلتهم، لتقديره للاعب الشاب الحاصل على منتخب بلاده مع كأس العالم الصيف الماضي.

وقال بيكهام:"يا له من فخر بالعودة مرة أخرى لباريس أحد الأماكن المفضلة لي في العالم".

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وأضاف مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي:"الأمور أصبحت أفضل عندما قابلت كيليان مبابي ووضعت يدي على ميدالية كأس العالم.

والتقط بيكهام صورة تذكارية مع صاحب الـ19 عاماً بعد وجبة إفطار تناولاها معاً.

يُذكر أن بيكهام لعب 14 مباراة مع باريس خلال موسم 2012/2013 حيث ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري وقتها.