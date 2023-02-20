ماذا فعل بهم كريستيانو رونالدو؟ .. مرسول بارك يواصل تصرفاته الغريبة مع جمهور النصر

التصرف نفسه قامت به إدارة مرسول بارك قبل مواجهة التعاون، وهو ما سبب ثورة جماهيرية في النصر

تواصل إدارة ملعب مرسول بارك تصرفاتها غير المفهومة بالنسبة لجمهور النصر، منذ تعاقد العالمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما سبب غضب قطاع ليس بالقليل من الجماهير.

العالمي تعاقد مع صاروخ ماديرا في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الحين، شارك في خمس مباريات وسجل خمسة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وكما فعل مرسول بارك في المباراة الأخيرة أمام التعاون، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن، وأطلق تذاكر المباراة قبل 17 يومًا تقريبًا من المباراة، وهو ما سبب ثورة جماهيرية، قرر تكرار فعلته.

إدارة الاستاد أعلنت اليوم الإثنين، طرح تذاكر مواجهتي الباطن وأبها، المقرر إقامتهما في الثالث والـ14 من مارس المقبل، ضمن الجولتين 19 و21 من دوري روشن، بدايةً من اليوم، عبر الموقع الإلكتروني.

ورغم سعادة البعض بإطلاق التذاكر مبكرًا، هناك الكثيرين تملكهم الغضب، لعدم ضمان ظروفهم الشخصية لحين حلول موعد المباريات، بجانب أن هذا يمنح فرصة لانتشار بيع التذاكر في السوق السوداء.

جدير بالذكر أن إدارة مرسول بارك قامت بترضية الجماهير قبل مباراة التعاون، إذ أنه قبل المباراة بيومين طرحتتذاكر إضافية للجماهير.