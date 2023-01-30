الأسعار ليست الأزمة .. جمهور النصر يثور بعد طرح مرسول بارك لتذاكر مواجهة التعاون

إدارة مرسول بارك قامت بطرح تذاكر مواجهة التعاون ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي

Shahid

اعتدنا منذ بداية الموسم الجاري من دوري روشن السعودي على غضب جماهير مختلف الأندية، خاصةً الكبيرة منها، نظرًا لأسعار التذاكر المبالغ بها، مقارنةً بالظروف المادية للغالبية، لكن هذه المرة جمهور النصر غاضب لسبب مختلف تمامًا.

العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على الفتح ثم الوحدة في الثالث والتاسع من فبراير المقبل على الترتيب، ضمن الجولتين الـ15 والـ16 من دوري روشن.

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لكن الأزمة متعلقة بمباراة الجولة الـ17، إذ يستضيف العالمي التعاون في 17 من فبراير المقبل، على ملعب مرسول بارك.

بخلاف الأسعار التي اعترض عليها جزء من جمهور النصر لارتفاعها، إذ تبدأ من 55 ريال وتصل لـ175 ريال، فإن اعتراض الجماهير جاء لطرح إدارة ملعب مرسول بارك التذاكر اليوم الإثنين، في حين يتبقى على المباراة 18 يومًا كاملة.

ويخشى جمهور العالمي أن يحجز تذكرته من الآن، بينما لا تسمح ظروفه بعد ذلك بالحضور، وتظهر المدرجات خاوية، ويهدر صاحب التذكرة ماله هباءً.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 33 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال؛ صاحب الوصافة، لكن الزعيم خاض مباراة واحدة أكثر من النصر.

Shahid