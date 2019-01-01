ماذا تغير في النصر قبل مواجهة الوحدة في دوري أبطال آسيا

يطمح مسؤولي وجماهير النصر في تحقيق الفوز على حساب الوحدة

ماجد جزر فيسبوك تويتر

يصطدم نادي النصر السعودي بمنافسه الوحدة الإماراتي في موقعة شرسة بدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حيثُ يقام الذهاب بين الطرفين يوم الأثنين المقبل والموافق 5 أغسطس الجاري.

ويطمح مسؤولي وجماهير النصر في تحقيق الفوز على حساب الوحدة ومواصلة المشوار على الصعيد القاري، وبالتأكيد لن تكون المهمة سهلة أمام العنابي الطامح أيضًا في مواصلة التألق القاري.

وكان النصر قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته برصد 10 نقاط بينما الوحدة تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة وذلك ينبأ جمهور الطرفين بمباراة شرسة ومن العيار الثقيل.

تأهل العالمي إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية كثاني للمجموعة الأولى بعدما حصد عشر نقاط، جمعهم من خلال مشواره في دوري المجموعات من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين.

حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيدخل هذا اللقاء بحثًاً عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإمارات يوم 12 من الشهر الجاري.

هل أحسن النصر اختيار الرباعي الأجنبي في قائمة دوري أبطال آسيا؟

وقبل مواجهة الوحدة نستعرض لكم فيما يلي أبرز ما تغير في صفوف النصر خلال الفترة الماضية ..

المدير الفني

يُعد نادي النصر من القلائل بين الأندية السعودية التي حافظت على بقاء مديرها الفني عقب نهاية الموسم الماضي 2018\2019، وبالتأكيد تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين كان عاملاً هامًا في استمرار المدرب البرتغالي رفقة العالمي، ولذلك لن نُشاهد الفريق متغير كثيرًا من الناحية الفني، حيث سيواصل بنفس الأسلوب الذي اعتمد عليه النصف الثاني من الدوري وكذلك في البطولة الآسيوية.

اللاعبين

لم تُجري إدارة النصر تعاقدات خلال فترة الانتقالات بشكل مكثف وكانت أبرز صفقة انضمام اللاعب عبدالفتاح آدم كمهاجم بديل للمخضرم محمد السهلاوي، وعلى صعيد اللاعبين الأجانب لم تتغير قائمة الفريق، حيث يتواجد الرباعي الأسترالي برادلي جونز، والبرازيليان مايكون، وجوليانو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله"، وهذ الاستقرار سيمنح النصر ميزة استقرار فنية قوية أمام المنافسين.

الإدارة

يوليو الماضي أسدل الستار أخيرًا على انتخابات نادي النصر السعودي بعدما مر هذا الملف بأزمات كثيرة، بداية باعتذار سعود آل سويلم عن الترشح مرورًا بعدم وجود مرشحين ونهاية بعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، ونجح الدكتور صفوان السويكت في الفوز برئاسة النادي للدورة القادمة الممتدة لأربع سنوات قادمة، وكان هذا متوقعًا بعدما حظي الرجل بدعم وتأييد من عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية خاصة حملة العضوية الذهبية.