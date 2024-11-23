ماديسون: كيف لا أستمتع بعيد ميلادي بعد قهر جوارديولا برباعية في عقر داره!

ماذا قال نجم توتنهام؟

احتفل جيمس ماديسون نجم توتنهام بعيد ميلاده الـ28 بأفضل طريقة ممكنة، خلال الفوز الكبير على مانشستر سيتي (4-0) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماديسون، المولود في مثل هذا اليوم عام 1996، الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 13 و20، ليغادر ملعب الاتحاد بـ3 نقاط غالية للغاية، وضعت فريقه في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج (19 نقطة).

وقال ماديسون، في تصريح لـ"بي بي سي" عقب المباراة: "كلما تقدمت في العمر، لا أحب أن يذكرني أحد بعيد ميلادي لأنه تذكير بأنني أصبح أكبر سنًا".

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وأضاف: "لكن هذا عيد ميلاد لا يمكنني نسيانه بالتأكيد، إنه أمر نادر حقًا أن تحقق مثل هذه النتائج وتمر بأيام كهذه، خاصةً في ملعب أبطال الدوري، هنا في الاتحاد، ضد فريق بيب جوارديولا، لذلك يجب أن أستمتع".

وتعقدت حسابات مانشستر سيتي، الذي تلقى 5 هزائم متتالية (لأول مرة في عهد جوارديولا)، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن ليفربول، الذي خاض مباراة أقل، ويتربع على عرش صدارة البريميرليج.