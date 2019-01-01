ماجوير: أشعر أنني محظوظ والخبرة مهمة لأمثالي

هاري ماجوير نجم فريق مانشستر يونايتد يتحدث عن مسيرته الكروية قبل الشياطين الحمر.

أعرب اللاعب الإنجليزي هاري ماجوير عن سعادته الكبيرة بمسيرته الكروية حتى الآن وقبل الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماجوير لصالح المجلة الرسمية للنادي، وأكد خلالها أنه كان محظوظًا للغاية طوال مسيرته بالتواجد في أندية تسمح له باللعب بشكل أساسي.

وقال ماجوير: "أنا كلاعب محظوظ للغاية فيما يتعلق بالخبرات التي حصلت عليها، ففي شيفيلد يونايتد كنت أخوض حوالي ٥٠ مباراة في الموسم لمدة ثلاثة أو أربعة مواسم".

وأضاف: "أنا أحب لعب كرة القدم وبالنسبة لي الطريقة الأفضل للتعلم تكون عن طريق خوض اللقاءات، لقد كنت محظوظًا ليختارني كل مدير فني لعبت معه للتواجد بشكل أساسي مع الفريق".

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وأكمل: "كل ذلك ساعدني بشكل كبير في مسيرتي بالأخص عندما كنت أصغر في السن، الأمور تكون أصعب لمن هم في عمر صغير أن يحصلوا على الفرصة ويلعبوا بشكل مستمر".

وكان ماجوير قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي مقابل حوالي ٨٥ مليون جنيه استرليني هذا الصيف في واحدة من أغلى صفقات الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ماجوير شارك هذا الموسم في ١٥ مباراة رفقة مانشستر يونايتد وقدم مستويات طيبة وصنع هدفًا وحيدًا في تلك اللقاءات وخرج في ست مواجهات بشباك نظيفة.