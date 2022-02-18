ماجواير يرد بشكل حاسم على أزمة الشارة مع رونالدو
رد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، التي التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول الخلاف الدائر في مانشستر يونايتد على شارة قيادة الفريق.
وانتشرت بعض الشائعات الفترة الماضية بالصحف الإنجليزية، حول اقتراح رالف رانجنيك مدرب الشياطين الحمر، بتعيين كريستيانو رونالدو كقائد للفريق على حساب ماجواير.
ويرجع ذلك بسبب المستوى المحبط للاعب خلال هذا الموسم، والأزمات التي تعرض لها، لتظهر الشكوك حول أحقيته بهذه المهمة.
اختيارات المحررين
وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رانجنيك اجتمع برونالدو وماجواير، وأخبرهما بهذا القرار لتخفيف الضغوط على الأخير ولكن اللاعب رفض.
ومن جانبه خرج المدافع الإنجليزي بنفسه للرد على هذه الأنباء، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".
وقال صاحب الـ28 سنة:"قرأت الكثير من التقارير عن هذا النادي غير صحيحة، وهذه واقعة أخرى تنطبق عليها نفس الحالة".
وأضاف:"لن أبدأ في نشر كل ما هو مكتوب، ولكني كنت بحاجة إلى توضيح الأمر، نحن متحدون ومركزون قبل مباراة الأحد، استمتعوا بيومكم جميعًا".
يذكر أن الأوضاع لا تبدو مستقرة في مانشستر يونايتد الفترة الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
ويأمل رانجنيك في هدوء الأمور قليلًا الأسبوع القادم، قبل اللعب ضد ليدز يونايتد في الدوري يوم الأحد، ثم الخروج لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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