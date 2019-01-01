ماجواير: مباراة توتنهام فرصة لتصليح الأمور في مانشستر يونايتد

تصريحات القائد تحمل ندمًا على التعادل مع أستون فيلا..

لم يخفِ هاري ماجواير، مدافع وقائد مانشستر يونايتد، خيبة أمله من التعادل الذي حققه فريقه أمام أستون فيلا، مُعتبرًا أنه من غير المناسب أن يخسر الشياطين الحمر نقطتين من داخل ملعب الأولد ترافورد من أي منافس كان.

اليونايتد قدّم مباراة سيئة للغاية في شوطها الأول، وتقدم أستون فيلا بهدف وأحرز آخر لكن الحكم ألغاه، ثم عادل ماركوس راشفورد النتيجة قبل النهاية بدقائق، وقد تحسنت الأمور في الشوط الثاني، إذ تقدم المانيو بهدف عبر فيكتور ليندلوف في الدقيقة 64.

إلا أن الرد جاء سريعًا من الضيوف، والذين عادلوا النتيجة في الدقيقة 66، ليُحبطوا آمال أصحاب الأرض في الفوز، ورغم محاولات كتيبة أولي جونار سولشاير المتتالية للتقدم من جديد، لكن دفاع الفيلا المستميت وقف حائلًا أمام ذلك.

ماجواير تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "كفريق نحن نتحسن ولكننا في حاجة إلى التحسن أكثر وأكثر، إن عدم الفوز في المباريات التي تقام على ملعبنا هو أمر مخيب للآمال.".

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كما تابع "كُنّا فقراء من الناحية الفنية بعد الهدف الأول لهم، لقد أطاح بنا وجعلنا منفعلين وعصبيين. التنازل عن الفوز بعد التقدم وفي ملعبنا هو أمر مخيب للآمال.".

اليونايتد سيكون على موعد كبير يوم الأربعاء المقبل، عندما يُلاقي مدربه السابق، جوزيه مورينيو، مع فريقه الجديد توتنهام هوتسبيرز، على ملعب الأولد ترافورد أيضًا، ويؤمن ماجواير أن هذه فرصة مواتية للاعبي الشياطين الحمر حتى يصالحوا الجماهير.

لاعب ليستر سيتي السابق أتم حديثه بقوله "علينا أن نتحسن بكل التأكيد، إن مباراة الأربعاء هي فرصة عظيمة لنا لأن نضع أنفسنا على الطريق الصحيح.".

الجدير بالذكر أن اليونايتد بخسارته لنقطتين أمام أستون فيلا قد أصبح في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.