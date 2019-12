سولشاير يعادل أسوأ أرقام فيرجسون في مانشستر يونايتد

وقع فريق مانشستر يونايتد اليوم في فخ التعادل أمام نظيره أستون فيلا في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد الخاص بالشياطين الحمر.

جاء هذا التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي والتي شهدت تقدم أستون فيلا مبكرًا.

وشهدت المباراة خطورة كبيرة من قبل أستون فيلا الذي كان قريبًا من التسجيل أكثر من مرة ليحقق الفوز ويزيد الطينة بلة بالنسبة لأصحاب الأرض.

رجل رائع_رجل مخيب | مانشستر يونايتد وأستون فيلا

وحصل مانشستر يونايتد على ١٨ نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو الرقم الأقل في تاريخ النادي بعد مرور ١٤ جولة من البطولة.

ويعد ذلك السجل هو الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد منذ عام ١٩٨٨ عندما جمع نفس عدد النقاط في نفس عدد الجولات بعد مرور ١٤ جولة.

18 - have won just 18 points in the this season; their fewest after 14 games of a top-flight campaign since 1988-89 (18), when they went on to finish 11th in the table. Stagnant. pic.twitter.com/aZd8DzxeGv