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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد عبدالله يُطمئن الجماهير على حالته الصحية

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كشفت تقرير مقربة من ماجد عبدالله، أنه سقط على رأسه من السلم بمنزله
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تعرض قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي النصر السابق ماجد عبدالله المُعتزل، لحادث بسيط في منزله.

وكشفت تقارير مقربة من ماجد عبدالله، أنه سقط على رأسه من السلم بمنزله، وبينت التقارير ذاتها أنه تلقى العلاج وتم إسعافه مباشرة، وهو الآن بصحة جيدة.

وفي رد فعل سريع من اللاعب التاريخي نشر ماجد عبد الله صورة له، بعد تعرضه ليلة البارحة لحادثة سقوط بسيط في منزله.

وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه في ” تويتر ” : "ممتن لكل من سأل أو تواصل. الحمد لله حادث تعثر بسيط، وأبشركم الأمور طيبة".

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يُذكر أن ماجد عبدالله كان قد أحتفل مع فريقه النصر بالحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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