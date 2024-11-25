فيديو | ضرب باجتماع ماجد الجمعان عرض الحائط؟ .. تصرف غريب من جويدو فينجا في مباراة النصر والغرافة يثير غضب الجماهير

الجمهور يدعم النصر المحلي، لكن يبدو أن الإيطالي متمسك بمنصبه!

في وقت مهم من الموسم من المفترض أن تكون المناصب الإدارية في كافة الأندية قد استقرت إلى حد كبير، لا يزال منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الربحية في نادي النصر السعودي محل جدل كبير.

خلال الفترة الماضية، أكدت التقارير أن ماجد الجمعان؛ لاعب العالمي الأسبق، مرشحًا لخلافة الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي الحالي، في ظل عدم الرضا من قبل الجماهير عن عمل الأخير، لكن تلك الخطوة لم تتم بعد، رغم خروج الأول ونفيه ما تردد حول اعتذاره عن قبول تلك المهمة.

وبحسب التقارير خلال الساعات الماضية، فمن المفترض أن يعقد الجمعان اليوم الإثنين، اجتماعًا رفقة رائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للنادي، لحسم هذا الملف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المفاجأة كانت ظهور جويدو فينجا على أرض الملعب باستاد البيت في قطر، مجتمعًا بالإيطالي ستيفانو بيولي؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل أقل من ساعة من انطلاق مواجهة العالمي أمام الغرافة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الجمهور تفاعل غاضبًا مع ظهور جويدو في قطر، بينما الاجتماع من المفترض أن يتم في مقر النصر بالرياض، مفسرين موقفه بأنه تمسك بمنصبه رافضًا الرحيل، خاصةً وأنه غير معتاد دائمًا على مرافقة الفريق في رحلاته.

يذكر أن العالمي يدخل مواجهة الغرافة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الغرب برصيد عشر نقاط متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال والأهلي السعوديين؛ صاحبي الصدارة، فيما يحل الفريق القطري في المركز السادس برصيد أربع نقاط.