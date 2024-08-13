ماتيو لاهوز: عندما قلت رأيي في قضية نيجريرا توقفوا عن التحدث إلي!

"هناك خطأ في التعامل"

تحدث الحكم الإسباني السابق ماتيو لاهوز عن "قضية نيجريرا"، المتهم فيها نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا بتلقي رشوة من برشلونة.

وقال لاهوز في مقابلة مع " Palabra de Fútbol": "بمجرد ظهور القضية، حثتنا لجنة الحكام على ملء استبيان حول علاقتنا بخافيير إنريكيز روميرو (نجل الرئيس السابق)".

وأضاف: "عندما أعربت عن عدم موافقتي على إدارة قضية نيجريرا، بحضور أعضاء من الاتحد الإسباني ورئيس لجنة الحكام، وظهرت التسريبات الأولى لشهادتي، توقفوا عن التحدث إلي".

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وأصر لاهوز على أهمية الشفافية والتقارب وإضفاء الطابع الإنساني على شخصية الحكام، لأنهم، على عكس اللاعبين، ليس لديهم وسائل لتوضيح أو نفي الأمور.

وختم: "الحكام من أجل أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى مقابلة، عليهم التحدث إلى قسم الاتصالات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في هذه الحالة سنكون دائمًا في وضع غير مواتٍ".

وكان لاهوز قد قال في شهادته، إنه من المستحيل أن يكون لدي نيجريرا القدرة على التأثير على المنافسة أو حسم الألقاب لصالح برشلونة، مشيرًا إلى أنه "ارتكب أكثر من خطأ تحكيمي ضد برشلونة في ظل وجود نيجريرا".